Ein Professor ist mit einem 13-Jährigen aus dem Kreis Böblingen intim geworden. Dafür muss er nun zwei Jahre und fünf Monate in Haft.
Auch der zweite Tag des Prozesses am Böblinger Amtsgerichts gegen einen emeritierten Professor wegen sexuellem Missbrauchs eines Kindes verlief weitgehend nichtöffentlich. Öffentlich war eine Erklärung des Angeklagten gleich zu Beginn der Verhandlung am Dienstag. Der homosexuelle Professor räumte in dieser Erklärung ein, über eine einschlägige Internetseite den Kontakt zu dem 13-jährigen Jungen aus einer Gemeinde im Kreis Böblingen gesucht zu haben.