Spukt es? Warum wir uns in alten Häusern gruseln

Unheimliche Stimmung in alten Häusern hat weniger mit Fantasie als mit Physik zu tun. Forschern zufolge kann Infraschall aus alten Heizungsrohren oder Lüftungen Stressreaktionen auslösen. Das könnte erklären, warum wir uns in dunklen Kellern und Fluren so oft gruseln.
Haben Sie auch schon mal einen Ort betreten, der sich unheimlich anfühlte? Für Anhänger des Paranormalen können unheimliche Empfindungen in alten Gebäuden ein Hinweis auf umherirrende Geister sein. Eine übernatürliche Erklärung mag spannend erscheinen, doch es könnte auch einen anderen Grund geben, warum es Ihnen plötzlich eiskalt über den Rücken läuft. Eine neue Studie deutet auf eine viel profanere Erklärung hin.