Produzentenlegende spricht Klartext: Star Wars-Chefin Kathleen Kennedy tritt nicht ab

Kathleen Kennedy (71) hört nicht als Chefin von Lucasfilm auf. Dies machte die oberste Hüterin des "Star Wars"-Universums gegenüber "Deadline" klar. "Die Wahrheit ist, und das möchte ich laut und deutlich sagen, dass ich mich nicht zurückziehen werde", sagte sie dem Branchenmagazin. Und: "Ich werde mich niemals vom Filmgeschäft zurückziehen. Ich werde als Filmemacherin sterben."

Der Anlass für diese drastisch formulierte Richtigstellung war ein Artikel des Hollywood-Insiders Matt Belloni auf dem Online-Portal "Puck". Darin behauptete Belloni, dass Kathleen Kennedy gegenüber Kollegen und dem Lucasfilm-Mutterkonzern Disney ihren Rücktritt Ende des Jahres 2025 bekannt gegeben habe. Eine Quelle soll dies später gegenüber dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" bestätigt haben.

Kathleen Kennedy arbeitet weiter für Lucasfilm

Nun aber das Dementi von Kathleen Kennedy. Sie räumt zwar ein, Treffen mit Disney-Boss Bob Iger (74) und dessen Vize Alan Bergman gehabt zu haben. Darin sei es auch um die Frage ihrer Nachfolge gegangen. Dazu werden sie in ein paar Monaten oder Jahren eine Entscheidung treffen. Aber noch bleibe sie an Bord und arbeite an kommenden Projekten. Darunter ist der Film "The Mandalorian and Grogu", ein Kinoableger der Disney+-Serie "The Mandalorian".

Kathleen Kennedy ist seit 2012 Chefin von Lucasfilm. Also kurz nachdem Disney Lucasfilm von dessen Gründer, "Star Wars"-Erfinder George Lucas (80), übernahm. In ihre Ägide fiel die dritte Trilogie, die von 2015 bis 2019 lief. Außerdem lancierte Lucasfilm unter ihrer Führung mehrere Serien aus dem "Star Wars"-Universum bei Disney+.

Schon vor ihrer Zeit bei Lucasfilm war Kathleen Kennedy erfolgreiche Produzentin. In dieser Funktion war sie an Klassikern wie "E.T.", "Jurassic Park" oder der "Zurück in die Zukunft"-Reihe beteiligt.