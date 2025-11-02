Für "Babo" nahm Schauspieler Elyas M'Barek die Produzentenrolle ein. Jetzt spricht er über die Doku, die schonungslos die Geschichte von Rapper Haftbefehl zeigt.
Ende Oktober ist mit "Babo" eine intensive Dokumentation über den Rapper Haftbefehl (39) erschienen, die für viel Aufsehen gesorgt hat. Die Doku landete in Deutschland direkt an der Spitze der Netflix-Charts. Gezeigt wird in "Babo - Die Haftbefehl-Story" weniger der Star Haftbefehl als vielmehr der Mensch Aykut Anhan, der der Sucht verfallen um sein Leben kämpft. Der gefeierte Schauspieler Elyas M'Barek (43), der mit der Doku sein Debüt als Produzent gefeiert hat, spricht über seine Erfahrung und seine neue Rolle.