Produzent äußert sich zu Gerüchten: Alicia Keys und Swizz Beatz: Ehe-Aus nach 15 Jahren?

Vor gut 30 Jahren haben sie sich kennengelernt, seit 15 Jahren sind Alicia Keys und Swizz Beatz verheiratet. Zuletzt machten jedoch Gerüchte über ein vermeintliches Ehe-Aus die Runde. Jetzt meldet der Musikproduzent sich zu Wort.

In den vergangenen Wochen tauchten Gerüchte auf, dass die Ehe von Alicia Keys (44) und Swizz Beatz (46) angeblich vor dem Scheitern sein soll. Doch ein aktueller Clip der "Girl on Fire"-Sängerin und des Musikproduzenten macht einen ganz anderen Eindruck. Noch dazu äußert er sich persönlich zu den Spekulationen und verdeutlicht, dass an diesen nichts dran ist.

Alle wussten davon, nur das Paar nicht Auf Instagram hat Swizz Beatz zunächst ein kurzes Video veröffentlicht, das gar nichts mit den Gerüchten zu tun hat. Der Clip zeigt aber, wie das Paar ausgelassen tanzt und seinen Spaß hat. Es scheint nicht so, also ob die beiden derzeit mit etwaigen Problemen zu kämpfen hätten.

In einem Kommentar auf einen Repost durch den Account "The Shade Room" erklärt er daraufhin die Situation. "Jeder wusste, dass wir geschieden sind, nur nicht wir", schreibt Swizz Beatz zu Tränen lachenden Emojis. Die beiden hätten von dem vermeintlichen Ehe-Aus in einem Urlaub erfahren, in dem sie zum 15. Hochzeitstag waren. "Die Leute glauben lieber falschen Gerüchten als der Wahrheit, weil sie sich elend fühlen", versucht er sich offenbar die ganzen Spekulationen zu erklären. "Damit haben wir nichts zu tun."

Die berühmte Sängerin und ihr Ehemann lernten sich schon vor rund 30 Jahren kennen, fanden aber erst deutlich später zueinander. Im Jahr 2008 sollen sie ein Paar geworden sein, geheiratet haben die beiden im Juli 2010. Wenige Wochen später kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt, der zweite Sohn des Paares wurde Ende 2014 geboren.