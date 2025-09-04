Produzent äußert sich zu Gerüchten: Alicia Keys und Swizz Beatz: Ehe-Aus nach 15 Jahren?

Vor gut 30 Jahren haben sie sich kennengelernt, seit 15 Jahren sind Alicia Keys und Swizz Beatz verheiratet. Zuletzt machten jedoch Gerüchte über ein vermeintliches Ehe-Aus die Runde. Jetzt meldet der Musikproduzent sich zu Wort.
In den vergangenen Wochen tauchten Gerüchte auf, dass die Ehe von Alicia Keys (44) und Swizz Beatz (46) angeblich vor dem Scheitern sein soll. Doch ein aktueller Clip der "Girl on Fire"-Sängerin und des Musikproduzenten macht einen ganz anderen Eindruck. Noch dazu äußert er sich persönlich zu den Spekulationen und verdeutlicht, dass an diesen nichts dran ist.