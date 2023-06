1 In der Montage im Porsche-Stammwerk Zuffenhausen wird bis Ostern nicht gearbeitet. Foto: dpa/Marijan Murat

In den Fabriken von Porsche und Audi wird bis Ostern nicht gearbeitet, weil die Corona-Krise für Probleme beim Nachschub von Zulieferungen führt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Werke der Autobauer Porsche, Audi und VW stehen wegen der Corona-Krise länger still als zunächst geplant. Porsche teilte am Dienstag mit, dass der Produktionsstopp in den Werken Zuffenhausen und Leipzig zunächst um eine Woche bis Ostern verlängert werden soll. Der Sportwagenhersteller hatte die Fertigung an den beiden Standorten am 21. März zunächst für zwei Wochen gestoppt und angekündigt, die Lage sehr aufmerksam zu beobachten und kontinuierlich neu zu bewerten.