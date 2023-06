1 Immer weniger Autos werden in Deutschland produziert. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Von 2016 bis 2021 ging die Produktion in den Werken der deutschen Hersteller um 46 Prozent zurück. Dafür gibt es auch strukturelle Gründe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Autoproduktion am Traditionsstandort Deutschland ist im Keller. In den 21 Werken auf deutschem Boden, in denen Pkw von sieben Marken hergestellt werden, liefen 2021 nur noch 3,1 Millionen Autos vom Band. Das ist ein Tiefststand seit dem Mauerfall 1989. Man muss selbst in der alten Bundesrepublik bis ins Jahr 1975 zurückgehen, um eine niedrigere Jahresproduktion zu finden. In den 20 Jahren zwischen 1998 und 2018 wurden in den deutschen Werken jedes Jahr deutlich mehr als fünf Millionen Autos hergestellt. Nur 2009 infolge der Weltfinanzkrise lag die Produktion knapp unter der Fünf-Millionen-Marke.