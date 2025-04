Die Produktion hat begonnen: Reese Witherspoon und Amazon Prime Video haben ein erstes Bild von Lexi Minetree als neue Elle Woods geteilt. Die ikonische Rolle der "Natürlich blond"-Filmreihe wird sie in einer Serie verkörpern.

Dass Lexi Minetree (22) in der "Natürlich blond"-Prequelserie die Hauptrolle übernehmen wird, war bereits bekannt. Reese Witherspoon (49) hat nun ihre Nachfolgerin auch mit einem ersten offiziellen Bild vorgestellt. Darauf ist Minetree als Elle Woods zu sehen.

Sie liegt mit einem Lächeln auf einem Bett und hat einen Telefonhörer in der Hand. Das ganze Setting ist in Rosa gehalten. "Harvard war hart. Die High School war noch härter. Unsere neue Serie, 'Elle', ist jetzt in Produktion!", schrieb Witherspoon dazu. Bei der Serie "Elle" fungiert die 49-Jährige als ausführende Produzentin. Sie hatte die Rolle der Harvard-Blondine im Film "Natürlich blond" (im Original: "Legally Blonde", 2001) und der Fortsetzung "Natürlich blond 2" (2003) verkörpert.

Neue Serie setzt vor den Ereignissen der Filme an

In der Prequelserie wird Elle Woods in ihrer High-School-Zeit begleitet, "während wir mehr über die Lebenserfahrungen erfahren, die sie zu der ikonischen jungen Frau geformt haben, die wir im ersten 'Natürlich blond'-Film kennen und lieben gelernt haben", heißt es laut "Variety" in der Ankündigung.

Im Februar wurde bekannt, dass Lexi Minetree die Rolle ergattern konnte. "Nachdem wir so viele unglaubliche Castings für die neue 'Elle'-Prequel-Serie auf Prime Video gesehen haben, haben wir endlich unsere Elle gefunden. Und heute durfte ich die Neuigkeiten selbst verkünden! Darf ich vorstellen: Lexi Minetree", schrieb Witherspoon damals auf Instagram. In dem dazugehörigen Video überbringt Witherspoon der Schauspielerin die guten Nachrichten, die daraufhin direkt ihre Mutter anruft. Im Gespräch mit ihrer Mutter gibt Witherspoon auch zu: "Es ist verrückt, als ich ihr Tape sah, fragte ich: 'Sind wir dieselbe Person?'"