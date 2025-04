1 Herzogin Meghan macht Trumps Zoll-Gebaren keinen Sorge. Foto: ddp images/DPPA/POOL/Courtesy of the Vice P

Herzogin Meghan hat erklärt, warum sie nicht befürchtet, dass die neuen globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump ihr Unternehmen beeinträchtigen werden.











Herzogin Meghan (43) hat keine Bedenken, dass die von Donald Trump (78) angekündigten Zölle ihr neues Lifestyle-Unternehmen "As Ever" beeinträchtigen könnten. In einem Gespräch mit dem Wirtschaftsmagazin "Fortune" erklärte die Ehefrau von Prinz Harry (40): "Im Moment werden alle unsere Produkte in den USA hergestellt."