Probleme mit der Müllabfuhr: Brüssel und sein stinkendes Müll-Problem

Auf den Straßen der belgischen Hauptstadt türmt sich oft der Hausmüll. Eine Lösung ist nicht in Sicht, was nicht nur mit den Milliardenschulden der Kommune zu tun hat.
Ein Spaziergang durch Brüssel ist nicht immer eine Augenweide. Der Grund: die Stadt hat in einigen Vierteln ein massives Problem mit dem Hausmüll. Manche Straßen wirken wie ein Testfeld für die legendäre Broken-Windows-Theorie. Die besagt, dass ein zerbrochenes Fenster genügt, um ein Haus und dann ein ganzes Viertel in eine Abwärtsspirale in Richtung Verwahrlosung zu ziehen. Übersetzt auf Brüssel heißt das: ein Haushalt stellt seinen Müllsack vor die Tür, kurz darauf türmen sich in der ganzen Straße regelrechte Abfallberge die dort bisweilen tagelang vor sich hin rotten.