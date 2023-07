1 Sie stehen oft rum und stören – auf Gehwegen zurückgelassene E-Roller. Foto: Hans Jörg Wangner

Stuttgart - Mitten auf dem Bürgersteig, dazu noch quer gestellt: Der grün-weiße E-Scooter in der Keplerstraße ist eine Provokation. Andernorts sieht es ähnlich aus. In der Hospitalstraße versperren Scooter der Marke Lime das ohnehin schon schmale Trottoir. In der Büchsenstraße haben Kunden der Anbieter Voi und Tier Scooter zentral in der Fußgängerzone platziert. Einer von ihnen ist auf ein Baumbeet gekippt.