1 Viele Mädchen und Jungen kommen mit dem Fahrrad oder zu Fuß in die Oeffinger Schillerschule. Laut Schulordnung ist das verboten: ein Elterntaxi direkt vor dem Schulhof Foto: Eva Herschmann

Fellbach - Neulich hat Klaus Baumbach am Morgen wieder so eine Szene erlebt. Eine Mutter habe ihr Fahrzeug in der Oeffinger Goethestraße mit blinkender Warnleuchte auf dem Gehweg abgestellt, erzählt der Anwohner. „Während sie ihr Kind in die Schule brachte, danach noch mit einigen Müttern ein Schwätzchen gehalten hat, mussten viele Mädchen und Jungen dem geparkten Auto auf die Straße ausweichen.“ Gut 20 Minuten lang sei das Auto so dagestanden, erzählt Baumbach. Weil das kein Einzelfall ist, haben sich er und Nachbarn an die Stadt gewandt, mit der Bitte, die Goethestraße als Anliegerstraße auszuweisen.