Probleme in der Pädiatrie in Stuttgart

1 So sah das Ohr Anfang Mai aus. Foto: privat

Der elf Monate alte Junge und seine Familie mussten ein halbes Jahr warten. Nun hat sich doch noch ein niedergelassener HNO-Arzt für den Eingriff gefunden. Der Arzt beteiligt sich nicht am OP-Streik und sagt auch, was ihn daran stört.









Acht Mal ist das Trommelfell des elf Monate alten Lukas (Name geändert) bereits geplatzt. Er hat aufgrund chronischer Mittelohrentzündungen unter starken Schmerzen gelitten. Seit Januar waren seine Eltern auf der Suche nach einem Arzt, der ihr Kind am Ohr operiert. Im Olgahospital hätten sie erst Ende Juni einen Termin bekommen, da sich auch in Stuttgart auswirkt, dass viele niedergelassene HNO-Ärzte diese Art Operation aktuell nicht mehr machen.