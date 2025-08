1 Der regelmäßige Regen lässt das Zeitfenster für die Ernte schrumpfen. Foto: stock.adobe.com

Auch im Rems-Murr-Kreis steht noch viel Korn auf dem Feld – weil die Mähdrescher wegen der häufigen Niederschläge stillstehen. Im Weinbau wird die Feuchtigkeit zum Sicherheitsthema.











Seinen Schmalspur-Schlepper für die Arbeit in den Rebzeilen hat Tom Seibold in der letzten Zeit oft lieber stehengelassen. Denn durch die regelmäßigen Regenfälle birgt die Fahrt in die Steilhänge am Fellbacher Kappelberg ein kaum überblickbares Sicherheitsrisiko.