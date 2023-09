1 Trumpf-Vorstand Matthias Kammüller hält rasche Verbesserungen bei der Stuttgarter Ausländerbehörde für machbar. Foto: Trumpf/Verena Müller

Trumpf-Vorstand Matthias Kammüller sieht die Wirtschaft durch die Zustände in der Stuttgarter Ausländerbehörde massiv belastet. Bei einer Pressekonferenz sagt er: „Wir haben Leute, die solche Krisen bewältigen können.“











Der Ditzinger Maschinenbau-Konzern Trumpf hält die Probleme in der Stuttgarter Ausländerbehörde für „extrem gravierend“ und bietet der Stadt Hilfe dabei an, den Stau an unbearbeiteten Fällen aufzulösen. „Wir haben Leute, die solche Krisen bewältigen können. Sie könnten in Workshops mit der Behörde schnelle Lösungen erarbeiten“, sagte das Trumpf-Vorstandsmitglied Mathias Kammüller am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des Maschinenbauer-Verbandes VDMA Baden-Württemberg, dessen Vorsitzender er ist. Die Prozesse seien nicht so komplex, dass es unmöglich sei, rasche Verbesserungen zu erzielen, so Kammüller.