Stuttgart - Wer dieser Tage in Oberteuringen einen Corona-Test gemacht hat, hat Pech gehabt. Das Labor, das für den Bodenseekreis die Untersuchungen durchführt, kommt mit der Arbeit nicht mehr hinterher. Die Ergebnisse treffen mit ein paar Tagen Verspätung ein. So lange werden die Betroffenen gebeten, sich in Quarantäne zu begeben.