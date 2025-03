Problematische Produktionsgeschichte: Schneewittchen-Premiere: Auftritt einer neuen Disney-Prinzessin

1 Schlüpft in die Rolle von Schneewittchen: Rachel Zegler. Foto: imago images/Future Image/Dave Starbuck

Endlich hat die Welt die neueste Realverfilmung eines Zeichentrickklassikers aus dem Hause Disney zu Gesicht bekommen: In L.A. glänzten die Hollywoodstars Gal Gadot und Rachel Zegler auf der "Schneewittchen"-Weltpremiere.











Link kopiert



Nach einer langen, von Hindernissen und Kontroversen überschatteten Produktionsgeschichte war es so weit: In der Filmmetropole Los Angeles fand am Samstag die mit Spannung erwartete Weltpremiere von "Schneewittchen" statt. Zur ersten Vorführung des Realfilm-Remakes des Disney-Klassikers "Schneewittchen und die sieben Zwerge" gaben sich mit Rachel Zegler (23) und Gal Gadot (39) die Stars des Films die Ehre.