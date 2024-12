Problem Varroamilbe: Der größte Feind der Bienen

1 Weltweit gibt es nur wenige Honigbienenvölker, die nicht gegen die Varroamilbe zu kämpfen haben. Foto: Patrick Pleul/dpa

In fast jedem Bienenvolk leben Varroamilben – oft sind sie für den Zusammenbruch der Völker im Winter verantwortlich. Das Land beteiligt sich jetzt an Forschungsprojekten, um resistentere Bienen zu züchten.











Manchem Imker kommen die Tränen, wenn er am Ende eines Winters nach seinen Bienen schaut – denn oft haben Varroamilben ganze Völker dahingerafft, unten im Gitterboden der Behausung liegen tausende toter Bienen. Dieser Parasit hat mittlerweile fast jedes Bienenvolk weltweit befallen. Die kleinen schildförmigen Spinnentiere vermehren sich in den geschlossenen Wabenzellen und saugen dort an den Larven oder später im Stock an den erwachsenen Bienen. Die Jungbienen können verkrüppeln, teils werden auch Krankheiten übertragen. Werden es zu viele Milben, stirbt das Bienenvolk. Ein mittlerer Verlust von 20 bis 30 Prozent pro Jahr gilt beinahe als normal.