Problem-Prachtbau in Stuttgart: Casino statt Kulturhaus? FDP will Villa Berg zur Spielbank machen

Seit dem Auszug des SWR 2004 dümpelt die einstige königliche Sommerresidenz in Stuttgart vor sich hin. Eine Sanierung durch die Stadt ist nicht in Sicht. Die FDP hat neue Ideen.

Die Villa Berg im Stuttgarter Osten, 2015 zum Schnäppchenpreis von 300.000 Euro von der Landeshauptstadt erworben, soll saniert werden. Allerdings ist völlig ungewiss, ob die Kommune die zuletzt genannten rund 110 Millionen Euro von 2029 an aufbringen kann. Aus heutiger Sicht wohl kaum, denn die Sanierung und ein großzügigerer Anbau, die das Gemäuer in ein „Haus für Musik und mehr“ verwandeln sollen, liegen weitab vom Pflichtprogramm der Stadt. Gut zwei Dutzend aufgeschobene Schulsanierungen müssten dem Gemeinderat näher liegen.

2004 schlug der Südwestrundfunk die Villa mit denkmalgeschütztem Sendesaal an den privaten, später pleite gegangenen Investor Rudi Häussler los. Die Investoren wechselten, bis die Stadt einsprang. Nun hat sie das Palais am Hals. Die anhaltende Haushaltsmisere der Stadt mit einer geplanten, vom Regierungspräsidium als Rechtsaufsicht kritisierten Milliardenverschuldung, führt zu Absetzbewegungen.

Die FPD setzt auf ein ÖPP-Projekt

Die Freien Demokraten im Stuttgarter Gemeinderat wollen den Mühlstein in ein Juwel verwandeln. Mit dem nötigen Kleingeld in der Tasche soll die Villa öffentlich zugänglich werden - in Form einer Spielbank nach dem Beispiel von Baden-Baden. „Drinks in eleganter Abendgarderobe unter Kronleuchtern einer geschichtsträchtigen Villa inmitten eines grünen Parks“ (den die Stadt für Millionen zu sanieren begonnen hat) und „eine Runde Roulette, Wellness in nahe gelegenen Thermalbädern“ - so stellt sich die FDP die Zukunft der Villa vor.

Gelingen soll das mittels eines ÖPP-Projekts, also einer Öffentlich-Privaten-Partnerschaft. Der monetäre Vorteil gegenüber dem aktuell geplanten Sanierungs- und Nutzungskonzept wäre laut FDP erheblich, denn „neben Einsparungen durch private Gelder für die Sanierung“ würde der Haushalt auch danach durch den „Betrieb in privater Hand“ entlastet. „Privat“ ist dabei relativ. Die Baden-Württembergischen Spielbanken firmieren zwar als GmbH & Co. KG, ihr Gesellschaftskapital in Höhe von 2,6 Millionen Euro hält aber allein das Land.

Glückspiel für Land äußerst attraktiv

Das Glücksspiel in Baden-Baden, Konstanz und Stuttgart mit der bisherigen Dependance in Möhringen neben dem Stage Apollo-Theater ist zumindest für das Land höchst einträglich. Aus 122,5 Millionen Euro Umsatzerlösen zahlten die Spielbanken 2024 laut Beteiligungsbericht des Landes rund 79 Millionen Euro „Spielbankabgabe und weitere Leistungen“.

Für dieses Jahr hat Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) 48,5 Millionen Euro an Einnahmen aus der Spielbankabgabe im Haushalt eingeplant. Davon fließen zum Beispiel 1,8 Millionen für Instandhaltungen an die Bäder- und Kureinrichtungen in Baden-Baden, 4,2 Millionen in die Tourismusförderung, 3,5 Millionen an die Museumsstiftung. Die Landeshauptstadt erhält 3,323 Millionen, Konstanz 3,1, Baden-Baden schneidet das größte Stück aus der Torte: 13,94 Millionen Euro. Die Verteilung der Umsätze an den einzelnen Standorten sei Betriebsgeheimnis, sagt Tobias Wald, der Geschäftsführer der Spielbanken-Managementgesellschaft.

Die FDP hat diese Zahlen wohl durchaus im Blick. Mit einem „exklusiven Spielbank- und Gastronomiebetrieb“ könne eine „Angebotslücke in Richtung Heilbronn und Göppingen/Aalen“ mit dem zusätzlichen Standort in Stuttgart geschlossen werden. Pacht, Parkgebühren, Steuern, höhere Spielbankabgabe und 200 neue Arbeitsplätze ergäben mit diesem ÖPP-Projekt eine „optimale Brücke über die Haushaltslücke“, sagt Stadtrat Eric Neumann.

Konzession in Stuttgart läuft bis 2030

Existenzsorgen muss sich der Spielbankbetrieb nicht machen. „Trotz der nunmehr vorhandenen Möglichkeiten, an legalem Glücksspiel auch online teilnehmen zu können, schätzen die Gäste die soziale Interaktion, gut geschultes, engagiertes Personal und ein hochwertiges Ambiente“, heißt es im Beteiligungsbericht. Der Ausblick sei gut. Die Beschäftigten der Casinos sahen sich dennoch genötigt, für Lohnerhöhungen erstmals in der Geschichte der Landestochter zu streiken. Am 30. Mai sei allen Streikbrechern eine doppelte Vergütung bezahlt worden, zürnt die Gewerkschaft Verdi. Kurz darauf vermeldete sie mit 230 Euro mehr pro Monat und Beschäftigten einen Erfolg.

Kommt die Villa Berg als Standort eines Casinos ins Spiel? Die FDP will, dass sich Stuttgart dafür einsetzt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Die FDP will, dass ihr Vorschlag, der die „unbedingte Notwendigkeit zum Umdenken bei Großprojekten“ aufgreife, im Wirtschaftsausschuss diskutiert wird. Ein Umzug von Möhringen in die Villa Berg wäre, wenn überhaupt, für die Spielbank nicht rasch möglich. Man sei seit der Eröffnung am 30. Dezember 1995 Mieter im SI-Centrum und trage dort zur Attraktivität des Standorts bei und investiere, so Tobias Wald. Man etabliere einen neuen gastronomischen Partner und werde das Tisch- und Automatenspiel ausweiten. Die Konzession laufe bis 2030, der Mietvertrag mit Option bis 2033. Es gebe „derzeit ein festes und klares Commitment zu unserem aktuellen Standort“.

Auch das Finanzministerium sagt, dass es „aktuell keine Überlegungen für Veränderungen an den Standorten“ gebe. Ein Wechsel sei nur „zu Beginn einer neuen Konzessionslaufzeit sinnvoll und möglich“.