Problem-Prachtbau in Stuttgart: Casino statt Kulturhaus? FDP will Villa Berg zur Spielbank machen

Seit dem Auszug des SWR 2004 dümpelt die einstige königliche Sommerresidenz in Stuttgart vor sich hin. Eine Sanierung durch die Stadt ist nicht in Sicht. Die FDP hat neue Ideen.
Die Villa Berg im Stuttgarter Osten, 2015 zum Schnäppchenpreis von 300.000 Euro von der Landeshauptstadt erworben, soll saniert werden. Allerdings ist völlig ungewiss, ob die Kommune die zuletzt genannten rund 110 Millionen Euro von 2029 an aufbringen kann. Aus heutiger Sicht wohl kaum, denn die Sanierung und ein großzügigerer Anbau, die das Gemäuer in ein „Haus für Musik und mehr“ verwandeln sollen, liegen weitab vom Pflichtprogramm der Stadt. Gut zwei Dutzend aufgeschobene Schulsanierungen müssten dem Gemeinderat näher liegen.