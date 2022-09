Rattenbefall in einer Kita

Problem in Schorndorf

1 Ratten haben sich in Kitas ausgebreitet. Foto: dpa/Arno Burgi

In einer Kindertagesstätte und einem Jugendzentrum wurden Ratten festgestellt, sie sind bis auf Weiteres geschlossen. Die Stadt hat aber eine Lösung für betroffene Eltern.















Bei einer gebäudetechnischen Überprüfung ist ein Rattenbefall in der Kindertagesstätte Spatzennest festgestellt worden. Auch das Jugendzentrum Hammerschlag ist vom Rattenbefall betroffen. Das hat jetzt die Schorndorfer Stadtverwaltung mitgeteilt.

Da nun in allen Räumen entsprechende Maßnahmen vorgenommen werden, um dem Befall entgegenzuwirken, sind bis auf Weiteres beide Institutionen geschlossen. Die Kita Spatzennest bietet eine Notbetreuung in der Kita Wirbelwind an.