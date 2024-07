Problem in Filderstadt: Wie der S-Bahn-Bau zu einer Rattenplage führt

1 In Bernhausen sind vermehrt Ratten unterwegs. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Seit einigen Monaten hat Bernhausen ein Rattenproblem. Die Tiere kommen massenhaft aus dem Untergrund nach oben und finden reichlich Nahrung. Und jetzt?











Straßensperrungen und Umleitungen, Stau, Dreck und Lärm: Der Bau der S-Bahn-Verlängerung nach Sielmingen und Neuhausen beschert den Menschen in Bernhausen etliche Unannehmlichkeiten. Nun ist still und heimlich eine neue hinzugekommen. Bernhausen hat ein Rattenproblem, und das hängt tatsächlich mit den unterirdischen Bauarbeiten zusammen, sagt Dirk Rudolf, der stellvertretende Tiefbauamtsleiter. Demnach haben offenbar die Erschütterungen, die durch die Grabungen verursacht werden, die Tiere in größerer Zahl verdrängt – und zwar nach oben. „Sie flüchten und kommen entsprechend an die Oberfläche“, sagt er. Dieses Phänomen kenne man auch von anderen Baumaßnahmen, „dann gibt es in dem Umfeld vermehrt Ratten“, erklärt Dirk Rudolf.