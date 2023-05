In Prevorst wird das Wasser knapp

In einem Teil von Prevorst kommt nur noch wenig Trinkwasser in den Haushalten an. Die Gemeinde Oberstenfeld sucht intensiv nach dem Fehler, kann ihn aber nicht finden.









Oberstenfeld-Prevorst - Die Bewohner von Prevorst sind gewohnt, Naturgewalten zu trotzen. Im Winter schippen die Menschen in den Löwensteiner Bergen gewöhnlich mehr Schnee als ihre Oberstenfelder Mitbürger unten im Tal – kein Wunder: mit 482 Metern ist Prevorst das am höchsten gelegene Dorf des Landkreises Ludwigsburg. Am Sonntag kam es für viele Bewohner des 440-Einwohner-Ortes knüppeldick: Nur noch wenig Trinkwasser gelangte mit sehr niedrigem Druck aus den Hähnen. Die Gemeinde sucht seitdem erfolglos nach den Ursachen dieser Misere.