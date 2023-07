Rabenschwarzes Autojahr in Sicht

1 Der Tesla Model 3 war im vergangenen Jahr das meistverkaufte E-Auto in Deutschland. Foto: picture alliance//pa

Der vom Chipmangel verursachte Engpass in der Produktion verursacht lange Lieferfristen und weiter steigende Preise. Das Kfz-Gewerbe im Südwesten rechnet mit einem Rückgang der Pkw-Neuzulassungen um mehr als zehn Prozent in diesem Jahr.









Nach einer sehr schwachen ersten Hälfte zeichnet sich ein rabenschwarzes Jahr auf dem deutschen Automarkt ab. „Es gibt beim Neuwagenverkauf im Vergleich zum Vorjahr bislang keine Entschärfung der Lage. Die Situation bleibt angespannt und in der zweiten Hälfte dieses Jahres ist keine Besserung in Sicht“, sagte Michael Ziegler, Verbandschef des Kraftfahrzeuggewerbes im Südwesten in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Ziegler rechnet wie etliche andere Branchenexperten damit, dass die Pkw-Neuzulassungen nach dem ohnehin schwachen Vorjahr 2022 um mehr als zehn Prozent einbrechen werden.