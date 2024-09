Problem am Bahnhof Plüderhausen: Defektes Handy löst Brandalarm in Zug aus – Regionalexpress evakuiert

1 Ein Regionalexpress musste evakuiert werden. Foto: /Arnulf Hettrich/imago

Vermutlich ein defektes Mobiltelefon hat am Mittwoch einen Brandalarm in einem Zug in Plüderhausen ausgelöst. Die Brandlöschanlage ging an, Fahrgäste mussten aussteigen.











Ein defektes Mobiltelefon hat am Mittwoch gegen 14.40 Uhr einen Brandalarm in einem Regionalzug in Plüderhausen ausgelöst. Laut Polizei stand der Zug im Bahnhof, als bemerkt wurde, dass es vermutlich wegen eines defekten Handys zu einer starken Rauchbildung an einem Sitz kam. Der qualmende Sitz wurde durch die automatische Brandlöschanlage des Zuges gelöscht.