Pro und Kontra zur Schulranzen-App Hilfe für Kinder oder eine Datenkrake?

Von Tim Höhn und Rafael Binkowski 31. Januar 2018 - 14:00 Uhr

So sieht der Peilsender im für den Schulranzen aus – ein umstrittenes Projekt. Foto: dpa

In Ludwigsburg wird eine umstrittene App getestet: Kinder bekommen Peilsender in den Rucksack, um Unfälle zu vermeiden. Sicherheit für die Kleinen oder ein Alptraum für Datenschutz? Zwei Meinungen.

Ludwigsburg - Die Stadt plant mit einem Unternehmen das Pilotprojekt „Schutzranzen“: Eine App und ein GPS-Sender sollen Kinder vor Unfällen bewahren. Aus ganz Deutschland hagelt es Kritik. Das Rathaus denkt aber bereits in viel größeren Dimensionen und will an der vernetzten „Smart City“ arbeiten. Datenschützer fürchten, der Peilsender mit dazugehöriger App, der Unfälle im Straßenverkehr vermeiden soll, könnte missbraucht werden und Daten könnten im großen Stil anders verwendet werden. Die Stadt und die Betreiberfirma weisen das zurück und erklären, alles werde gut verschlüsselt.

Auch in der Redaktion gehen dazu die Meinungen auseinander – daher haben Tim Höhn und Rafael Binkowski einen Kommentar Pro und einen Kontra geschrieben.