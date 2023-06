1 In Ludwigsburg wird heftig über ein paar Parkplätze gestritten – aber der Konflikt berührt grundsätzliche Fragen zum Umgang mit dem Auto in der City. Foto: factum/Andreas Weise

In Ludwigsburg wird wieder über Autos gestritten – und diesmal noch heftiger und lauter als sonst. Angefacht hat den Konflikt ein Optiker, der mit umstrittenen Mitteln für die Rettung von Parkplätzen in der Myliusstraße kämpft. Hat der Mann recht?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Über kaum etwas wird in Ludwigsburg heftiger und häufiger gestritten als über Parkplätze. Die Fragen berühren offenbar rasch etwas Grundsätzliches in einer Region, die stark vom Auto geprägt ist und der Autoindustrie viel zu verdanken hat: Wie autofreundlich muss eine Stadt heutzutage noch sein? Wie viel Straßenraum muss für Autos, wie viel für Fahrradfahrer, Fußgänger oder Busse reserviert werden? Wie viele Parkplätze braucht es in der Innenstadt noch? Der Ludwigsburger Optiker Markus Stammberger kämpft aktuell mit allen Mitteln für die Erhaltung der Parkplätze in der Myliusstraße, einer wichtigen Verbindung zwischen Bahnhof und Innenstadt in Ludwigsburg. Die Grünen und der ökologische Verkehrsclub VCD würden die Zahl der Stellplätze dort gerne reduzieren. Der Grund: Die Straße ist eng, oft verstopft, und wegen der vielen Autofahrer auf Parkplatzsuche stehen auch die vielen Busse am Bahnhof oft im Stau.