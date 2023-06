1 Für ihr großes Engagement erhält Greta Thunberg weltweit viel Unterstützung – aus allen Generationen. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Greta Thunberg polarisiert – auch in unserer Redaktion: Die einen halten sie für eine Klima-Heldin, die anderen für eine Nervensäge. Hier lesen Sie unsere Lobrede auf Thunberg: Sie hat einschneidende politische Veränderungen angestoßen.









Stuttgart - Kritiker der Klimaaktivistin Greta Thunberg werfen der Schülerin Naivität vor. Dieser Vorwurf ist lächerlich. Naiv sind in Wahrheit jene, die im Jahr 2019 noch nicht begriffen haben, dass es höchste Zeit ist zu handeln: Island erklärt einen Gletscher für tot, in Russland tauen Permafrostböden auf, aus denen extrem klimaschädliches Methan entweicht, in Brasilien brennen ausgerechnet jene Regenwälder, die eigentlich CO2 binden sollten. In Deutschland gab es im Sommer 42,6 Grad. Ein Land als Backofen.