Pro und Kontra: Videoverbot im Gerlinger Gemeinderat Keine Videos im Ratssaal: Konsequent oder unnötig?

Von Klaus Wagner 16. Februar 2018 - 10:30 Uhr

Im Gerlinger Gemeinderat (unser Archivbild stammt von 2013) soll nicht mehr ungefragt fotografiert werden dürfen. Foto: factum/Archiv

Die Gerlinger Stadtverwaltung möchte, dass während Gemeinderatssitzungen künftig keine Aufnahmen mehr gemacht werden dürfen. Zwei Redakteure kommentieren den Vorschlag.

Gerlingen - „Bitte schalten Sie jetzt Ihre Handys ab.“ Dieser Satz oder ein ähnlicher soll künftig vor Beginn der Gemeinderatssitzungen in Gerlingen auf der Präsentationswand erscheinen. Denn die Stadtverwaltung will „Bild- und Tonaufzeichnungen während der Sitzung“ künftig nicht mehr zulassen. Es gehe nicht darum, die Presseberichterstattung zu erschweren, sagte der Bürgermeister Georg Brenner (parteilos). Sondern darum, heimliche Aufnahmen mit dem Handy zu verhindern. Mit dem Smartphone könne man aufzeichnen, ohne dass dies bemerkt werde. Nicht alle Fraktionen sind dafür. Auch in der Redaktion stößt der Vorschlag auf unterschiedliche Meinungen. Der Redakteur Klaus Wagner findet, dass das Verbot eine sinnvolle Ergänzung zum Schutz der Stadträte ist. Die Redakteurin Franziska Kleiner wiederum ist der Meinung, dass die Änderung Ausdruck einer unnötigen Regulierungswut der Verwaltung ist.