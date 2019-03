8 Musiker in Uniform: Das Heeresmusikkorps Ulm (hier ein Foto aus dem Jahr 2015). Foto:

Die Deutsche Friedensgesellschaft protestiert gegen einen Auftritt des Heeresmusikkorps in Murr – sie fürchtet, dass die Musiker in Uniform indirekt für die Aufrüstung der Bundeswehr werben. Zwei Redakteure kommentieren die Vorgänge.

Murr/Stuttgart - Der Förderverein für ein Altenheim in Murr feiert Geburtstag – und steht jetzt im Zentrum einer Kontroverse. Denn zur musikalischen Untermalung der Feier sorgt das Heeresmusikkorps Ulm. Geht nicht, findet die Deutsche Friedensgesellschaft. Die Pazifisten bereiten jetzt eine Mahnwache vor und wollen gegen die Veranstaltung demonstrieren. Sie kritisieren, dass mit dem „aus Steuergeldern bezahlten Konzert“ versucht werde, die Akzeptanz der Bundeswehr zu erhöhen und indirekt für eine „massive Aufrüstung“ zu werben. So steht es in einem offenen Brief, den die Gesellschaft jetzt an den Förderverein in Murr geschickt hat.

Dort aber versteht man die ganze Aufregung nicht. Schließlich spielt das Musikkorps der Bundeswehr kostenlos, womit die Veranstaltung zum Benefizkonzert wird. Der Förderverein für das Altenheim hofft auf hohe Erlöse, um mit dem Geld ein Sommerfest für die Bewohner zu organisieren.

Zwei Meinungen, aber wer hat Recht? Auch in der Redaktion sind sich nicht alle einig. Die Redakteurin Verena Mayer findet, dass Auftritte von Soldaten, die Musik machen, nicht mehr zeitgemäß sind. Der Redakteur Tim Höhn ist überzeugt, dass die Friedensgesellschaft mit ihrer Kritik weit über das Ziel hinaus schießt.

Mogelpackung (Verena Mayer)

Ein bisschen „Berliner Luft“ macht sich in der Murrer Gemeindehalle sicher gut. Dazu ein bisschen Swing, etwas Polka und den einen oder anderen Schlager – der Abend, mit dem der Murrer Kleeblatt-Förderverein Geburtstag feiert, wird gewiss stimmungsvoll. Allerdings würde er das wahrscheinlich auch dann werden, wenn die Musik nicht vom Heeresmusikkorps kommen würde. Klangvolle Alternativen gibt es genug. Wozu braucht es dafür die Bundeswehr?

Zur Erinnerung: Die Bundeswehr, das ist jene Truppe, in der sich erschreckend viele Rechtsextreme tummeln; die mit krummen Gewehren und lahmen Flugzeugen auffällt; die in umstrittenen Einsätzen in Mali und Afghanistan feststeckt – und die dringend mehr Nachwuchs braucht. Dass sich unter den Murrer Konzertgästen Soldaten rekrutieren lassen, erscheint eher unwahrscheinlich. Ein Etikettenschwindel bleibt das Konzert trotzdem.

Das Heeresmusikkorps gibt vor, durch seinen kostenlosen Aufritt anderen etwas Gutes zu tun. Tatsächlich wollen die musizierenden Streitkräfte ihrem Image etwas Gutes tun. Tatsächlich also bezahlt das sogenannte Benefizkonzert der Steuerzahler.

Populismus (Tim Höhn)

Es ist wie so oft bei Utopisten: Ihre Ziele mögen ehrenwert sein, während die Umsetzung der Ziele gänzlich unrealistisch ist. In diesem Fall wäre sie sogar gefährlich. Wer kann in einer Welt, in der Menschen wie Donald Trump oder Kim Jong-Un hochgerüstete Armeen befehligen, ernsthaft die Abschaffung der Bundeswehr fordern? Nur jemand, der sich keine Gedanken um die Konsequenzen machen muss. Die Bundeswehr ist notwendig, man könnte sagen: Sie ist ein notwendiges Übel, so lange es Machthaber und Staaten gibt, die Krieg führen. Wären die Amerikaner 1941 Radikal-Pazifisten gewesen, hätte Hitler gewonnen und damit jede Form von Pazifismus vom Planeten gefegt.

Es ist richtig, Fehlentwicklungen zu kritisieren. Rechtsradikale in der Armee auszusortieren. Auslandseinsätze zu hinterfragen. Erhöhte Wachsamkeit ist wichtig in Zeiten, in denen Deutschland von allen Seiten aufgefordert wird, die Militärausgaben zu erhöhen. Weder richtig noch wichtig ist, gegen Musiker in Uniform zu protestieren. Dieser aktionistische Populismus wird niemanden sensibilisieren, nichts bewirken – und schon gar nicht wird er dazu führen, dass die Welt ein bisschen friedlicher wird.