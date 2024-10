1 Runder Geburtstag in bewegten Zeiten: Beate Scharfenstein (links), die Geschäftsstellenleiterin von Pro Familia in Böblingen, und die Kreisvorsitzende Kristiane Dongus Foto: /Stefanie Schlecht

Seit einem halben Jahrhundert gibt es die Beratungsstelle Pro Familia im Kreis Böblingen. Zum Fest werden nicht nur fröhliche Töne angestimmt.











Was 1974 im Keller der Leonberger Steintorhalle mit fünf Beratungen in drei Monaten angefangen hat, ist längst zur festen Größe im Kreis Böblingen mit über 1000 Beratungen pro Jahr geworden, mit eigener Geschäftsstelle, die seit 2002 in der Böblinger Pfarrgasse zu finden ist.