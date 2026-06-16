Der Prix Versailles hat seine Liste der architektonisch schönsten Flughäfen 2026 vorgestellt. Sieben Projekte aus fünf Ländern haben es in die Auswahl geschafft - darunter ein deutsches Terminal. Welche Bauten überzeugt haben und was hinter dem Preis steckt.
Mit der "World's Most Beautiful Airports List 2026" hat der Prix Versailles am Montag in Paris seine diesjährige Auswahl der architektonisch bemerkenswertesten Flughäfen vorgestellt. Sieben Projekte aus fünf Ländern stehen auf der Liste. Das sind die Gewinner.