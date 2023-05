Privilegien in Corona-Zeiten

1 Die Corona-Impfungen sind angelaufen. Doch der weltweit begehrte Impfstoff ist knapp. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Der Druck auf Impfunwillige wächst, aber ein Sonderrecht für Geimpfte wird es in absehbarer Zeit nicht geben, meint unser Kommentator Christoph Link.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Sollte es Privilegien für Corona-Geimpfte geben? Sollten für sie die Regeln gelockert werden? Im Grunde ist es für eine Debatte darüber noch viel zu früh. Denn in diesen Wochen ist es doch an sich schon ein Privileg, überhaupt an eine der begehrten Impfdosen zu kommen, um sich schützen zu lassen. Und abwarten empfiehlt sich auch aus einem anderen Grund: Noch steht der wissenschaftliche Beweis aus, dass eine geimpfte Person nicht andere infizieren kann.