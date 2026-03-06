Privatleben ist streng geheim: Ryan Gosling und Eva Mendes überraschen mit seltenem Pärchenauftritt

Ryan Gosling und Eva Mendes treten so gut wie nie zusammen auf. Nun machte das Schauspielpaar eine Ausnahme - Mendes' Geburtstag feierten sie gemeinsam in einer TV-Show.

Ryan Gosling (45) und Eva Mendes (52) haben einen sehr seltenen gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit hingelegt. Die beiden waren am Donnerstag in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (51) zu Gast, wo Gosling über seinen neuen Film "Der Astronaut" sprach. Der Schauspieler nutzte dort aber auch die Gelegenheit, um seiner Partnerin eine Überraschung zu bereiten. Am 5. März war der 52. Geburtstag von Mendes.

Gosling fragte zunächst die Zuschauer, ob sie für Mendes, die sich hinter der Bühne befand, singen würden. Ein Mitarbeiter holte die offenbar ahnungslose Schauspielerin, und als sie sich auf den Weg zur Bühne machte, scherzte der Filmstar: "Die Sache ist die: Morgen findet ihr mich vielleicht im Hudson River."

Als Mendes unter dem Jubel des Publikums herauskam, griff Gosling nach ihrer Hand und sie gingen gemeinsam auf die Bühne. Eine "Happy Birthday"-Einlage einer Schulband folgte, um die 52-Jährige in der TV-Show zu feiern. Gosling klatschte und sang mit, und Mendes dankte ihm mit einem Kuss auf die Wange, während Konfetti herabregnete.

Paar zeigt sich selten gemeinsam in der Öffentlichkeit

Das Paar hatte US-Medienberichten zufolge 2013 seinen letzten gemeinsamen Auftritt auf einem roten Teppich, damals bei einer Premiere von "The Place Beyond The Pines" in New York City. Ryan Gosling und Eva Mendes hatten sich 2011 während der Dreharbeiten zu dem Film kennen und lieben gelernt. Das Paar hat zwei Töchter, die 2014 und 2016 zur Welt kamen.

Im Jahr 2023, anlässlich des Kinostarts von "Barbie", in dem Gosling die Rolle des Ken spielte, erklärte Mendes, warum das Paar nicht gemeinsam auf dem roten Teppich posiert. "Wir machen solche Dinge nicht mehr zusammen", schrieb sie laut "People" damals auf Instagram als Antwort an einen Follower. Später stellte sie klar, dass es ihr "unangenehm" sei, ihr "sehr privates Leben" mit Gosling öffentlich zu machen.

Im August 2024 mischten sich Mendes und Gosling bei einem Wettbewerb während der Olympischen Spiele in Paris unter das Publikum, was ebenfalls für viel Aufsehen gesorgt hatte. Auch ihre Töchter sollen dabei gewesen sein.