Privatleben ist streng geheim: Ryan Gosling und Eva Mendes überraschen mit seltenem Pärchenauftritt

Ryan Gosling und Eva Mendes treten so gut wie nie zusammen auf. Nun machte das Schauspielpaar eine Ausnahme - Mendes' Geburtstag feierten sie gemeinsam in einer TV-Show.
Ryan Gosling (45) und Eva Mendes (52) haben einen sehr seltenen gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit hingelegt. Die beiden waren am Donnerstag in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (51) zu Gast, wo Gosling über seinen neuen Film "Der Astronaut" sprach. Der Schauspieler nutzte dort aber auch die Gelegenheit, um seiner Partnerin eine Überraschung zu bereiten. Am 5. März war der 52. Geburtstag von Mendes.