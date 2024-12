Privatkundengeschäft: Commerzbank will Beratung in Filialen verbessern

Commerzbank will Beratung in Filialen verbessern

Frankfurt/Main - Die Commerzbank will die Beratung für Privatkunden in ihren 400 Filialen verbessern und dafür teilweise auch externe Fachleute einstellen. "Kunden, die in eine unserer Filialen kommen, erwarten dort keine Beratung zu einer Exportfinanzierung. Aber eine Beratung zu Baufinanzierung oder Geldanlage sollte möglich sein", sagte Commerzbank-Privatkundenchef Thomas Schaufler der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.