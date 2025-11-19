Privates Statement des Sängers: Tim Bendzko bestätigt Ehe-Aus

Tim Bendzko hält sein Privatleben eigentlich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun überrascht der Sänger mit einem emotionalen Instagram-Video, in dem er erstmals über die Trennung von der Mutter seines Sohnes spricht.
Es sind ungewohnt offene Worte von einem Künstler, der sein Privatleben sonst wie einen Schatz hütet. Tim Bendzko (40) hat sich in einem Instagram-Video an seine mehr als 200.000 Follower gewandt und dabei ein Thema angesprochen, über das er bislang eisern schwieg: das Ende seiner Ehe. "Ich sag es ehrlich: Meine Ehe hat nicht funktioniert", erklärt er.