Privates Paar: Anne Hathaway und Adam Shulman machen Modenschau zur Date Night

Sie zeigen sich nur selten der Öffentlichkeit: Anne Hathaway und Ehemann Adam Shulman haben einen gemeinsamen Auftritt bei einer Modenschau in New York City hingelegt. Die beiden waren nicht die einzigen prominenten Gäste.
Anne Hathaway (43) und Ehemann Adam Shulman (45) zeigen sich nur selten zusammen bei Events. Für die Präsentation der Cruise-Kollektion 2027 von Louis Vuitton machten die beiden am Mittwoch eine Ausnahme. Strahlend posierte das Paar vor der Show für die Fotografen. Hathaway legte ihrem Mann liebevoll eine Hand auf die Schulter, während er sie sanft an der Hüfte hielt.