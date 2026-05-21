Privates Paar: Anne Hathaway und Adam Shulman machen Modenschau zur Date Night

Sie zeigen sich nur selten der Öffentlichkeit: Anne Hathaway und Ehemann Adam Shulman haben einen gemeinsamen Auftritt bei einer Modenschau in New York City hingelegt. Die beiden waren nicht die einzigen prominenten Gäste.

Anne Hathaway (43) und Ehemann Adam Shulman (45) zeigen sich nur selten zusammen bei Events. Für die Präsentation der Cruise-Kollektion 2027 von Louis Vuitton machten die beiden am Mittwoch eine Ausnahme. Strahlend posierte das Paar vor der Show für die Fotografen. Hathaway legte ihrem Mann liebevoll eine Hand auf die Schulter, während er sie sanft an der Hüfte hielt.

Anne Hathaway setzt auf Understated Chic Die Schauspielerin trug ein weites graues Kleid mit hochgekrempelten Ärmeln. Dazu kombinierte sie eine Vanity-Case-Handtasche und schwarze Pumps. Ein goldener Halsreif, ein passender Armreif, Ohrringe und eine Cat-Eye-Sonnenbrille rundeten den Look ab. Laut "InStyle" soll allein der Schmuck fast 50.000 US-Dollar wert gewesen sein. Shulman erschien in einer weißen Jacke und einem weißen T-Shirt. Dazu wählte er eine hellblaue Jeans und Sneaker. Eine Piloten-Sonnenbrille komplettierte das Outfit.

Wie "WWD" berichtet, nahm der "Teufel trägt Prada 2"-Star bei der Modenschau in der ersten Reihe Platz - neben Anna Wintour und Schauspielkollegin Emily Blunt. Auch Stars wie Cate Blanchett, Emma Stone, Zendaya und ihr Stylist Law Roach gehörten zu den prominenten Gästen.

Sie genießen Leben abseits der Öffentlichkeit

Hathaway und Shulman schützen ihr Privatleben konsequent vor der Öffentlichkeit. Ihre beiden Söhne Jonathan und Jack halten sie bewusst aus dem Rampenlicht heraus. Das Paar hatte sich Anfang 2008 beim Filmfestival in Palm Springs kennengelernt. Hathaway war damals noch mit dem italienischen Geschäftsmann Raffaello Follieri liiert, ihre Beziehung endete im Sommer desselben Jahres.

Im Dezember 2009 wagten Hathaway und Shulman dann den ersten gemeinsamen Auftritt bei einer Premiere am Broadway. Zwei Jahre später, im November 2011, gab das Schauspielerpaar seine Verlobung bekannt. Im September 2012 heirateten sie in Big Sur, Kalifornien. Die gemeinsamen Söhne kamen 2016 und 2019 zur Welt.