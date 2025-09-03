Schöne Zeiten für Anne Menden: Die "GZSZ"-Schauspielerin und ihr Verlobter Gustav Masurek freuen sich zum ersten Mal auf Nachwuchs. Via Instagram gaben sie die Schwangerschaft mit einem rührenden Video bekannt.
In der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" hat die von Anne Menden (39) verkörperte Emily Höfer bereits ein Kind bekommen. Nun ist die Schauspielerin auch in der Realität schwanger: Die 39-Jährige und ihr Partner Gustav Masurek erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Deshalb wird sie ab Herbst für einige Monate eine Babypause einlegen.