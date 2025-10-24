Privater Bau sorgt für Wartezeit: Baustellenampel an der Gaußstraße steht seit über fünf Jahren – Wie lange noch?

Wartezeit in der Gaußstraße: Schon seit fünf Jahren wird der Verkehr hier über eine Baustellenampel geregelt. Diese soll nun länger bleiben, als ursprünglich geplant.
Anwohner sowie der Durchfahrverkehr in der Gaußstraße im Stuttgarter Westen müssen sich bereits seit mehr als fünf Jahren mit Wartezeiten arrangieren. Denn seit dem 21. September 2020 steht hier eine Ampel. Installiert wurde sie im Zuge einer privaten Baustelle, die auch heute noch besteht, wie die Stuttgarter Straßenverkehrsbehörde informiert.