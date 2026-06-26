Am Montag wird Clive Davis in New York zu Grabe getragen. Die Trauerfeier für die verstorbene Musikmanager-Legende ist privat - doch laut "Hollywood Reporter" erweisen ihm zahlreiche Weltstars von Bruce Springsteen bis Alicia Keys die letzte Ehre.

Am Montagmorgen nehmen Familie und Freunde in New York Abschied von Clive Davis. Die Trauerfeier für die verstorbene Musikmanager-Legende findet im privaten Rahmen statt - doch wie eine Quelle dem US-Magazin "The Hollywood Reporter" verriet, werden zahlreiche Weltstars erscheinen, die Davis in seiner mehr als sechs Jahrzehnte langen Karriere unter Vertrag genommen hat.

Springsteen, Alicia Keys und Co. erweisen die letzte Ehre Demnach sollen unter anderem Bruce Springsteen, Saxofonist Kenny G, Dionne Warwick, Barry Manilow, Jennifer Hudson und Alicia Keys an der Zeremonie teilnehmen. Weitere Einzelheiten zum Ablauf nannte der Insider dem "Hollywood Reporter" zufolge nicht.

Davis war am Montag mit 94 Jahren an einer altersbedingten Erkrankung gestorben. Er hinterlässt seine Kinder Fred, Lauren, Mitch und Doug, acht Enkelkinder, zwei Urenkel, seinen Cousin Jo sowie seinen Partner Greg Schriefer.

Vom Anwalt zum mächtigsten Mann der Branche

Davis zählt zu den einflussreichsten Figuren der Musikgeschichte. Seine Laufbahn begann er als Anwalt, ehe er an die Spitze von Columbia Records rückte. Später gründete er das Label Arista Records und nahm dort Größen wie Manilow, Warwick, Carly Simon und die Band Grateful Dead unter Vertrag - allen voran aber Whitney Houston. Im Jahr 2000 folgte J Records, wo Davis Künstler wie Alicia Keys und Rod Stewart verpflichtete.

Bekannt war Davis zudem für seine opulenten Partys am Vorabend der Grammy-Verleihung, bei denen Legenden und aufstrebende Stars vor einem Publikum aus Branchengrößen und Prominenten auftraten.

Bewegende Worte von Weggefährten

Sein Tod löste in der Unterhaltungsbranche eine Welle der Anteilnahme aus. Dutzende Künstler, Songschreiber und Wegbegleiter würdigten den Manager. Bruce Springsteen schrieb in den sozialen Medien, Davis habe sein Leben verändert, als er ihn bei Columbia Records unter Vertrag nahm.

Auch Punk-Ikone Patti Smith dankte Davis dafür, dass er die Musik verändert, an sie geglaubt und sie ein halbes Jahrhundert lang begleitet habe. Songschreiberin Diane Warren brachte ihre Trauer im Gespräch mit "The Hollywood Reporter" auf den Punkt: Man habe "den größten Musikmann aller Zeiten" verloren.