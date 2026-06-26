Am Montag wird Clive Davis in New York zu Grabe getragen. Die Trauerfeier für die verstorbene Musikmanager-Legende ist privat - doch laut "Hollywood Reporter" erweisen ihm zahlreiche Weltstars von Bruce Springsteen bis Alicia Keys die letzte Ehre.
Am Montagmorgen nehmen Familie und Freunde in New York Abschied von Clive Davis. Die Trauerfeier für die verstorbene Musikmanager-Legende findet im privaten Rahmen statt - doch wie eine Quelle dem US-Magazin "The Hollywood Reporter" verriet, werden zahlreiche Weltstars erscheinen, die Davis in seiner mehr als sechs Jahrzehnte langen Karriere unter Vertrag genommen hat.