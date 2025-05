Private und berufliche Pläne: So geht es für Diego Pooth nach dem Lets Dance-Sieg weiter

Das Show-Gen scheint Diego Pooth (21) als Sohn von TV-Ikone Verona Pooth (57) in die Wiege gelegt bekommen zu haben. Als neuem Sieger der RTL-Sendung "Let's Dance" dürften ihm nun endgültig viele Türen im Showbusiness offen stehen. Doch der Student hat offenbar erstmal ganz andere Pläne.

Er will weiter studieren

Denn trotz seines Tanz-Erfolges will er zunächst sein Studium abschließen und sein Start-up um Nahrungsergänzungsmittel weiter ausbauen, wie RTL berichtet. Der 21-Jährige studiert Produktmanagement in Berlin.

Doch direkt nach seinem Sieg am 23. Mai ist an normalen Alltag nicht zu denken. Denn am nächsten Tag jettete er erstmal mit seiner Freundin Louisa Büscher (23) nach Südfrankreich. "Morgen haben meine Freundin und ich Jahrestag und wir fliegen in den Kurzurlaub. Das habe ich ihr versprochen, weil sie in letzter Zeit so viel auf mich verzichten musste", erklärte Diego Pooth am Freitag gegenüber "Bild". Auf Einladung von Designer Philipp Plein (47) flog das junge Paar zur Store-Eröffnung nach Cannes. Es sei ein sehr schönes Event gewesen, ließ der 21-Jährige später in einer Instagram-Story wissen. Das sei eine "verrückte Welt", denn "das ist alles nicht normal".

Verrückt ging es für den frisch gebackenen "Dancing Star 2025" gleich weiter: Nach der Ankunft in Köln absolvierte er TV-Auftritte bei "Stern TV" am Sonntagabend und bei "Punkt 6" am Montagmorgen.

Öffentliche Liebeserklärung für seine Freundin

Und dann steht am 26. Mai auch noch der Ehrentag seiner Liebsten an. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Liebe dich über alles", schrieb Pooth zu einem Pärchenbild. Die Liebeserklärung nach seinem "Let's Dance"-Sieg ist durchaus besonders, denn bisher hielt er seine Freundin aus der Öffentlichkeit heraus. Sie wiederum schwärmte in ihrem ersten TV-Interview, das sie RTL gab, von dem Trip nach Cannes: "Es ist unfassbar. Wirklich, so toll. Ich fühle mich wie eine Prinzessin im Schlaraffenland." Zudem lobte sie ihren erfolgreichen Partner mit den Worten: "Ehrlich gesagt war ich kurz sprachlos, weil ich das gar nicht realisieren konnte, aber ich platze natürlich vor Stolz, und bin super happy. Du hast es so unglaublich gut gemacht!"

"Mein Herz": So würdigt er seine Tanzpartnerin

Diego Pooth schickte aber nicht nur seiner Freundin herzliche Worte. In einem Instagram-Posting bedankte er sich nach seinem Sieg bei den Zuschauerinnern und Zuschauern sowie "Let's Dance"-Kollegen. Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) ließ er wissen: "Ohne dich, mein Herz, hätte ich diesen Weg nicht geschafft."

Mit dem "Dancing Star"-Titel krönt Diego Pooth seine bisherige Laufbahn im Showgeschäft, die für ihn schon früh an der Seite seiner Mutter begann. Doch der 21-Jährige setzte daneben auch auf eigene Projekte. Er startete eine Golfkarriere in Florida, wo er 2023 an der Elite-Sport-Akademie "IMG" seinen Abschluss machte. Danach zog es ihn nach Berlin. Neben seinem Studium verdient er sich Geld als Model. Im Februar 2024 lief er für Philipp Plein bei der Mailänder Fashion Week.