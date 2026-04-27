Private Notfallvorsorge: Diese Lebensmittel sollte jeder Haushalt jederzeit eingelagert haben

Bei einem Blackout oder im Krieg dürfte es länger dauern, bis der Staat helfen kann. Jeder sollte sich für zehn Tage selbst versorgen können. Sind die Empfehlungen praxisnah?

Knapp eineinhalb Kilogramm Vollkornbrot und Kartoffeln, knapp 600 Gramm Mais, Pilze und Saure Gurken in Konserven, ein Kilogramm Sauerkraut und Rotkohl, dazu 40 Liter Mineralwasser und vier Liter H-Milch. Das alles – und vieles mehr – sollte ein zweiköpfiger Haushalt eigentlich jederzeit eingelagert haben, für einen zehn Tage währenden Notfall. So empfiehlt es der Vorratskalkulator der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Zwar gibt es hierzulande eine staatliche Notfallreserve mit Lebensmitteln, aber die ersten Tage während eines Blackouts soll die Bevölkerung alleine stemmen können.

Lebensmittel müssen Gewohnheiten des Haushalts entsprechen „Für Störungen der kritischen Infrastruktur haben Behörden und Unternehmen Pläne zur Wiederherstellung der Normallage erarbeitet. Das alles braucht allerdings Zeit“, sagt die Präsidentin des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Gaby-Fleur Böl. Deshalb sei die private Ernährungsnotfallvorsorge so wichtig. Maßgeblich sei, fügt Vera-Tatjana Gizewski, Referatsleiterin bei der BLE hinzu, dass die Lebensmittel den Gewohnheiten des Haushaltes entsprächen, damit der Vorrat genutzt werde und nicht in den Regalen verstaube – Stichwort Lebensmittelverschwendung.

Sind die Tipps gelungen und praxisnah? Die Ernährungswissenschaftlerin Britta Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin findet es grundsätzlich gut, dass es den Kalkulator gibt und er um andere Ernährungsweisen, etwa die vegetarische, ergänzt wurde. Wünschenswert fände sie eine genauere Kalkulation nach Alter und Geschlecht, da der Kalorienbedarf unterschiedlich sei, sowie eine stärkere Erwähnung, dass es sich um Empfehlungen, keine Vorgaben handele.

Die Ernährungswissenschaftlerin wünscht sich mehr Hinweise. Zum Beispiel, dass die Lebensmittel ungekühlt haltbar sein sollten. Obstkonserven sollten idealerweise ungezuckert sein, Nudeln ohne Ei und weißer Reis seien länger haltbar. Einen wichtigen Tipp hat Schautz noch: „Möglichst vielseitig gestalten und vor allem mit dem bestücken, was man selbst mag.“ Gerade in Krisensituationen sei das wichtig für die Psyche, und neben einem ausgewogenen Nährstoffhaushalt sollte man auf diese achtgeben. „Und manchmal macht man das auch über ein Stück Schokolade.“