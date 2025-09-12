Private Nachricht wird öffentlich: Ausrutscher auf Facebook – FDP-Kandidat kritisiert öffentlich Rülke

Eigentlich wollte Wolfgang Vogt nicht öffentlich gegen seinen Landeschef austeilen. Doch ein Facebook-Post ging raus – und der Landtagskandidat aus Ludwigsburg rudert zurück.
Die FDP erlebt ein besonders schwieriges Jahr: erst die D-Day-Affäre, dann die Niederlage bei der Bundestagswahl. In Baden-Württemberg mühen sich die Liberalen zwar um Unterschriften für ihr Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern“. Doch in den Schlagzeilen landen sie vor allem wegen Negativmeldungen – zuletzt, weil der Stuttgarter Landtagsabgeordnete Friedrich Haag an seinen Tankstellen verbotene Tabakprodukte verkauft hatte.