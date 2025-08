Private Gedenkfeier: Quentin Tarantino würdigt Michael Madsen mit bewegender Anekdote

1 Quentin Tarantino (li.) und Michael Madsen bei einer Veranstaltung im Jahr 2016. Foto: ddp/CAMERA PRESS/Riccardo Antimiani / EIDON

Bei einer privaten Gedenkfeier für Michael Madsen hat Quentin Tarantino eine bewegende Geschichte aus den Dreharbeiten zu "Reservoir Dogs" erzählt.











Mit einer intimen Gedenkfeier in seinem Vista Theatre in Los Angeles hat Quentin Tarantino (62) seinem langjährigen Wegbegleiter Michael Madsen (1957-2025) Tribut gezollt. Der Schauspieler war am 3. Juli dieses Jahres im Alter von 67 Jahren in seinem Zuhause in Malibu gestorben. Laut Informationen von "TMZ" teilte der Starregisseur bei der Gelegenheit eine besonders bewegende Anekdote von den Dreharbeiten zu seinem Debütfilm "Reservoir Dogs", in dem Madsen die Gangster-Figur Mr. Blonde spielte.