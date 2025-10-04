Private Enthüllung: Diese schlüpfrige Komödie mochte Prinz William

Die Teenie-Komödie "American Pie" begeisterte unter anderem mit zahlreichen Sexwitzen vor Jahrzehnten das Publikum. Auch der englische Thronfolger Prinz William gehörte zu den Fans des Kultfilms.

Der englische Thronfolger Prinz William (43) ist in der Fernsehserie "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy" des Streamingdienstes Apple TV+ aufgetreten. In der Episode, die seit dem 3. Oktober verfügbar ist, zeigt der Ehemann von Prinzessin Kate (43) dem Komiker und Schauspieler Eugene Levy (78) Schloss Windsor, genießt ein gemeinsames Bier und bietet dabei auch ungewöhnlich private Einblicke. So enthüllt William etwa, dass er ein großer Fan der ikonischen Teenager-Komödie "American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen" aus dem Jahr 1999 war.

Prinz William genoss Komödie "American Pie" Der Kultfilm "American Pie" sorgte unter anderem durch eine sexuelle Handlung mit einem Apfelkuchen zur Jahrtausendwende für Furore. Im kurzen Abstand erschienen zunächst 2001 und 2003 Fortsetzungen. Zu Beginn seiner Episode von "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy" eröffnet Prinz William Levy: "Ich habe gehört, dass Sie in der Stadt sind, also dachte ich mir, warum holen wir Sie nicht hierher? Ich war ein großer Fan Ihrer früheren Filme, Eugene, all die 'American Pie'-Filme."

William, der im Startjahr des ersten "American Pie"-Teils 17 Jahre alt wurde, erklärt weiter: "Ich fürchte, ich gehörte zu dieser Generation." Auf die Frage Levys, mit wem zusammen er die Filme gesehen habe, entgegnete der 43-Jährige: "Mit vielen meiner Freunde."

Auch ernste Töne

Neben solch privaten Einblicken schlägt Prinz William in der Serie von Apple TV+ jedoch auch wesentlich ernstere Töne an. "Ich würde sagen, 2024 war das schwierigste Jahr, das ich je erlebt habe. Wissen Sie, das Leben stellt uns auch auf die Probe, und die Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, macht uns zu dem, was wir sind", sagt er etwa an einer anderen Stelle des Formats während des Besuchs eines Pubs.

Anfang 2024 wurde bei Williams Ehefrau Prinzessin Kate (43) Krebs diagnostiziert. Kurz zuvor war auch bei seinem Vater König Charles III. (76) die Krankheit festgestellt worden.