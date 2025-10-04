Private Enthüllung: Diese schlüpfrige Komödie mochte Prinz William

Die Teenie-Komödie "American Pie" begeisterte unter anderem mit zahlreichen Sexwitzen vor Jahrzehnten das Publikum. Auch der englische Thronfolger Prinz William gehörte zu den Fans des Kultfilms.
Der englische Thronfolger Prinz William (43) ist in der Fernsehserie "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy" des Streamingdienstes Apple TV+ aufgetreten. In der Episode, die seit dem 3. Oktober verfügbar ist, zeigt der Ehemann von Prinzessin Kate (43) dem Komiker und Schauspieler Eugene Levy (78) Schloss Windsor, genießt ein gemeinsames Bier und bietet dabei auch ungewöhnlich private Einblicke. So enthüllt William etwa, dass er ein großer Fan der ikonischen Teenager-Komödie "American Pie - Wie ein heißer Apfelkuchen" aus dem Jahr 1999 war.