Private Einblicke zu einem Tabuthema: Michael Mittermeier über vier Totgeburten - und wie Comedy ihm half

Michael Mittermeier spricht offen über das Tabuthema Totgeburten, seine Frau und ihn ereilte dieser Schicksalsschlag viermal. Trotzdem machte er mit Comedy weiter.
Schon vor einigen Jahren machte Michael Mittermeier (60) publik, dass seine Ehefrau Gudrun Allwang (56) vier Totgeburten erlitten hat. In der Zeitschrift "Hörzu" gewährt der Münchner Komiker weitere Einblicke in diese fürchterlichen Schicksalsschläge. "Meine Frau und ich hatten einen langen Weg, um ein Kind zu bekommen. Vier Totgeburten, immer wieder die Hoffnung auf ein Kind, dann wieder die komplette Dunkelheit", blickt Mittermeier auf diese Zeit zurück.