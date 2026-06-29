Private Einblicke im Interview: Alexander Zverev träumt von riesiger Familie mit Sophia Thomalla

Auf dem Platz feierte Alexander Zverev mit dem French-Open-Sieg kürzlich seinen größten Triumph. In einem Interview mit Frauke Ludowig spricht der Tennisstar nun überraschend offen über mentale Tiefs, die Liebe zu Sophia Thomalla und einen Herzenswunsch: "Ich wünsche mir eine riesige Familie."
Auf dem Platz hat Alexander Zverev (29) gerade den größten Moment seiner Laufbahn erlebt: den Sieg bei den French Open, seinen ersten Grand-Slam-Titel. Doch im Interview mit Frauke Ludowig (62) für ihr RTL-Format "Frauke trifft..." dreht sich plötzlich kaum noch etwas um Tennis. Der Weltranglisten-Dritte spricht über mentale Tiefpunkte, über die Liebe zu Sophia Thomalla (36) und über einen Wunsch, der ihm offenbar mindestens so viel bedeutet wie jeder Pokal.