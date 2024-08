Supermodel Gisele Bündchen lässt zum brasilianischen Vatertag ihren Vater Valdir Bündchen hochleben. Auf Instagram postet die 44-Jährige eine süße Liebeserklärung an ihren Papa und zeigt private Einblicke in ihr Leben mit ihrer Großfamilie.

Supermodel Gisele Bündchen (44) hat ihrem Vater Valdir Bündchen zum brasilianischen Vatertag eine süße Liebeserklärung gemacht. Auf Instagram postete sie eine Reihe von Fotos, die sie zusammen mit ihrem Vater und anderen Familienmitgliedern zeigen.

"Einen schönen Vatertag an alle Väter, aber besonders an meinen Papa", beginnt sie ihren Post. "Ich bin unbeschreiblich dankbar dafür, dich als unsere Basis, unseren Guide, unser Vorbild zu haben. Deine Resilienz und die Art, wie du das Leben mit Neugierde und Hingabe angehst, sind so inspirierend. Heute, mehr als sonst, möchte ich dir eine große Umarmung geben und dir sagen, wie sehr ich dich liebe. Wie glücklich wir sein können, dich als Vater zu haben! Ich liebe dich, Papa!" In Brasilien wird der Vatertag traditionell am zweiten Sonntag im August gefeiert.

Im Januar starb Gisele Bündchens Mutter

Auf einigen Fotos im Bilder-Karussell ist auch Gisele Bündchens Mutter Vânia Nonnenmacher zu sehen. Sie starb am 28. Januar im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Auf den Aufnahmen aus Bündchens aktuellem Post wird deutlich, wie groß die Familie des ehemaligen "Victoria's Secret"-Engels ist. Gisele hat eine Zwillingsschwester namens Patricia und zudem noch vier weitere Schwestern: Raquel und Graziela sind ihre älteren Schwestern, während Gabriela und Rafaela die Jüngsten im Bunde sind.

Gisele Bündchen arbeitet seit 1997 erfolgreich als Model. Sie wurde vor allem für ihre Arbeit für die Unterwäschemarke "Victoria's Secret" bekannt. Für das Label war sie von 1999 bis 2006 tätig. In der "The Icon"-Kampagne im Jahr 2023 arbeitete sie erneut mit dem Dessoushersteller zusammen. Bündchen hat mit ihrem Ex-Mann Tom Brady (46) zwei Kinder. Mit dem ehemaligen American-Football-Spieler war sie von 2009 bis 2022 verheiratet.