Es war knapp, aber die Kriminalhauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr haben ihren letzten Fall überlebt. Ein kleiner Hinweis am Schluss des "Tatorts. Unvergänglich" lässt die Fas nun hoffen. Könnte es zu einem "Spin off" à la Schimanski kommen?
Beim "Tatort" sind Ivo Batic und Franz Leitmayr Geschichte, aber vielleicht könnte es doch ein Comeback geben. Nachdem das legendäre Münchner Duo nach 35 Dienstjahren und exakt 100 gemeinsamen Fällen am Osterwochenende seinen Abschied gefeiert hat, lässt der "Bayerische Rundfunk" eine entscheidende Tür offen. Auf die Frage der Nachrichtenagentur spot on news, ob ein Spin-off - ähnlich dem legendären "Schimanski"-Format - denkbar oder gar in Planung sei, antwortete der Sender knapp und dennoch vielsagend: "Aktuell ist noch nichts geplant, aber sag niemals nie!"