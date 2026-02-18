Investorensuche, Stellenabbau und der Verkauf von Karamalz: Wie will Eichbaum trotz Krise Marke und Arbeitsplätze retten?
Nach der Insolvenz der Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim gehen die Gespräche mit den Investoren in die entscheidende Phase. Geschäftsführer Uwe Aichele sagte der Deutschen Presse-Agentur, unter den Interessenten seien Finanzinvestoren und strategische Investoren. Es seien intensive Gespräche. „Der deutsche Biermarkt ist sehr schwierig.“ Ziel sei es, den Standort und die Marke zu erhalten.