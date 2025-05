Es hat sich alles um ihn gedreht. Immer nur um ihn. Um den King, den König des Rock'n'Roll. Um Elvis Presley (1935-1977). So könnte man das Leben von Priscilla Presley (80) in Kurzform beschreiben.

Die Exfrau des Rock-Idols hat ihren ehemaligen Mann um (bislang) 48 Jahre überlebt, doch auch der tote Elvis spielt immer noch die Hauptrolle. Am 24. Mai wird Priscilla Presley 80. Darüber wird einzig und allein nur berichtet, weil sie sechseinhalb Jahre mit Elvis verheiratet war.

Insgesamt waren die beiden über 13 Jahre ein Paar. Für den Rest der gemeinsamen Zeit, also von der Scheidung bis zu Elvis' Tod, war Priscilla in inniger Freundschaft dem Rockstar verbunden. Diese 18 Jahre hatten es in sich, sie prägen Priscillas Leben bis heute.

Sie lernten sich in Deutschland kennen

Elvis Presley aus dem US-Bundesstaat Tennessee und Priscilla Beaulieu aus New York City hatten sich ausgerechnet in Deutschland kennengelernt. Elvis leistete seinen Militärdienst in Bad Nauheim (Hessen) ab, Priscillas Stiefvater war als Luftwaffenoffizier in Wiesbaden stationiert. Bekannte nahmen die damals 14-Jährige mit zu einer Party in einem Privathaus, in dem der US-Soldat Presley nach dem frühen Tod seiner Mutter mit seinem Vater und seiner Großmutter wohnte. Elvis Presley war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Musikstar mit Nr. 1-Hits, TV-Auftritten und etlichen Kinofilmen.

Die 14-jährige Priscilla hatte sich in den zehn Jahre älteren Elvis verliebt. Die Eltern des Mädchens gestatteten weitere Besuche in Bad Nauheim, Elvis musste versprechen, Priscilla stets pünktlich nach Hause zu bringen. Daran hat er sich weitgehend gehalten.

Im Frühjahr 1960 kehrte Presley in die USA zurück, die romantische Beziehung zu Priscilla hatte ein vorläufiges Ende. Möglicherweise hatte sein Management auf eine Trennung gedrängt, denn die Enthüllung einer Liebschaft mit einer 14-Jährigen hätte einen Riesenskandal verursacht, mit entsprechenden strafrechtlichen Konsequenzen für den Rockstar und womöglich auch das Ende seiner Karriere bedeutet.

Hochzeit wird vereinbart

Erst im Sommer 1962 hatte Priscilla, mittlerweile 17, wieder Kontakt zu ihm, telefonisch. Er lud sie nach Hollywood ein, ihre Eltern erklärten sich mit dem zweiwöchigen Besuch einverstanden unter folgenden Bedingungen: Elvis müsse für das Mädchen ein Hin- und Rückflugticket Erster Klasse bezahlen, es müsse während des gesamten Aufenthalts stets eine Begleitperson anwesend sein, Priscilla müsse ihren Eltern jeden Tag schreiben. Unter diesen Voraussetzungen flog Priscilla nach L.A.

In diesen zwei Wochen muss es ziemlich rund gegangen sein. Elvis zeigt seiner Freundin seine Welt inklusive eines Trips nach Las Vegas, bei dem Priscilla zum ersten Mal Amphetamine und Schlaftabletten nimmt, um mit Elvis mithalten zu können. Zuvor hat er Priscilla für jeden Tag eine Postkarte schreiben lassen, die einer seiner Mitarbeiter täglich in L.A. an die Eltern abschickt, während das Paar sich in Las Vegas tummelt, natürlich ohne Begleitperson.

Schließlich eröffnet sie den Eltern, dass sie ganz zu Elvis nach Memphis ziehen will. Als Presley eine Vereinbarung, dass er Priscilla heiraten würde, unterschrieben hat, darf das Mädchen zwei Monate vor dem 18. Geburtstag zu ihm. Sie schließt in Memphis die Highschool ab und zieht in das Anwesen Graceland, in dem auch seine Großmutter lebt, während Presley überwiegend in Hollywood ist. Am 1. Mai 1967 heiratet das Paar in Las Vegas.

Kontroversen um die Ehe

Rein äußerlich hat sich Priscilla verändert: Aus einer brünetten Schülerin ist ein schwarzhaariger, auftoupierter Vamp mit dick aufgetragenem Make-up geworden. Elvis mag es so. Eine verführerische Ehefrau. Einerseits. Andererseits soll Elvis darauf bestanden haben, dass Priscilla als Jungfrau in die Ehe gehen müsse. Auch sie beteuert, sie habe bis zur Hochzeitsnacht keinen Sex mit Elvis gehabt.

Diese Behauptungen bestreitet die Biografin Suzanne Finstad in ihrem Buch "Child Bride: The Untold Story of Priscilla Beaulieu Presley" ("Kinderbraut: Die unerzählte Geschichte von Priscilla Beaulieu Presley"). Weiterhin behauptet Finstad, dass Priscilla angeblich nicht bei Elvis wohnen wollte, sondern dass ihre Verbindung inklusive der Heirat Teil eines von ihren Eltern ausgeheckten Plans gewesen sein soll.

Wie dem auch sei: Priscilla wird rasch schwanger. Sie befürchtet jedoch, dass diese Schwangerschaft ihre mühsam aufgebaute Nähe zu ihrem Mann zerstören könnte, doch eine Abtreibung kommt für Elvis nicht in Frage. Am 1. Februar 1968 wird Tochter Lisa Marie Presley (1968-2023) geboren.

Aus Liebe wird Freundschaft

Die Ehe wird immer schwieriger. Ab 1968 hat Elvis' Karriere nach einer Flaute wieder an Fahrt aufgenommen. Er ist ständig auf Tourneen, hat Auftritte in Las Vegas (und angeblich etliche Affären mit anderen Frauen), während sich Priscilla zuhause in Graceland um die kleine Tochter kümmert. Aber auch sie soll fremdgehen, angeblich mit einem Tänzer und einem Karatelehrer.

Wenn er mal zuhause ist, leidet seine junge Frau unter seinen Wutanfällen, bei denen er schon mal mit Stühlen nach Priscilla wirft. Sie und wohl auch Elvis gewinnen die Erkenntnis: Ohne dich kann ich nicht, mit dir will ich nicht sein!

1972 trennt sich das Paar, Scheidung 1973. Beide haben das Sorgerecht für Lisa Marie, Priscilla bekommt 725.000 US-Dollar in bar, Ehegatten- und Kindesunterhalt, fünf Prozent von Elvis' neuen Verlagsunternehmen sowie die Hälfte des Erlöses aus dem Verkauf ihres Hauses in Beverly Hills. Am Tag der Scheidung verlassen beide Hand in Hand das Gerichtsgebäude.

Auch nach der Trennung bleiben sie sich in inniger Freundschaft verbunden, obwohl jeder für sich zahlreiche Beziehungen hat. Priscilla lebt in Hollywood und hat Verhältnisse u.a. mit dem Schauspieler Peter Lawford, mit Richard Gere und Julio Iglesias. Sie hat endlich Raum und Zeit für die eigene Karriere, denn während der Ehe mit Elvis galt seine Vorstellung: "Der Platz einer Frau ist zu Hause, sie kümmert sich um ihren Mann." Priscilla eröffnet in L.A. eine Modeboutique für Hollywoodstars, die alle bei der Ex von Elvis einkaufen.

Im August 1977 dann die Schocknachricht: Elvis Presley stirbt im Alter von 42 Jahren an Herzversagen. Mutmaßliche Todesursache: Der Musiker hatte zu viele Medikamente eingenommen.

Tochter Lisa Marie ist die alleinige Erbin, Testamentsvollstecker ist Elvis' Vater Vernon Presley (1916-1979), der Priscilla zu seiner Nachfolgerin ernennt. Zwei Jahre später regelt sie nach Vernons Ableben das Erbe des Ex-Mannes und macht daraus eine Geldmaschine.

Vor Priscillas Eingreifen verschlang der Erhalt von Graceland jährlich 500.000 US-Dollar, Lisa Maries Erbe war auf eine Million Dollar geschrumpft, außerdem fielen noch Grundsteuern und sonstige Kosten in Höhe von weiteren 500.000 Dollar an. Priscilla macht Graceland der Öffentlichkeit zugänglich, es wird zur Touristenattraktion. Das Unternehmen Elvis Presley Enterprises hat unter seiner Präsidentin Priscilla Presley bis zum 21. Geburtstag ihrer Tochter ein Vermögen von über 100 Millionen Dollar angesammelt.

Priscilla Presley wird Schauspielstar

Anfang der 80er-Jahre nimmt auch ihre Schauspielkarriere Fahrt auf. So spielt die Ex von Elvis fünf Jahre in der TV-Serie "Dallas" mit. Ein großer Erfolg werden auch die drei Teile des Kinofilms "Die nackte Kanone", bei denen sie die weibliche Hauptrolle übernimmt. Priscilla entwickelt sich zu einem Erfolgsmodell in allen möglichen Branchen. Sie verkauft Parfum, Mode, sogar Bettwäsche. Bei allem erweist sich der Nachname Presley als verkaufsfördernd.

Und doch wird dieses filmreife Leben mit seinen Erfolgen, das 2023 tatsächlich von der Regisseurin Sofia Coppola (54) als Biopic "Priscilla" verfilmt wird, immer wieder von Tragödien überschattet. 2020 begeht ihr Enkel Benjamin Keough mit 27 Jahren Suizid.

Und die Tochter Lisa Marie, die viermal verheiratet war (u. a. mit Michael Jackson) und immer wieder mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte, stirbt 2023 an einem Darmverschluss, nachdem sie sich im Jahr zuvor einem Gewicht reduzierenden Eingriff unterzogen hatte. Sie wird in Graceland beigesetzt, neben den Gräbern ihres Vaters und ihres Sohnes. Einige Medien phantasieren vom Fluch der Presleys: Elvis' Mutter Gladys Love starb mit 46, er selbst mit 42, seine Tochter wurde nur 54 Jahre alt.

Auch über Priscillas Aussehen gibt es immer wieder Berichte. 2003 war sie an einen sogenannten Wunderarzt geraten, der in Wahrheit keine Zulassung hatte. Dennoch wurde er in Hollywood als Geheimtipp für ewige Jugend gehandelt. Dieser Hochstapler spritzte Priscilla ein vermeintliches Wundermittel in die Gesichtspartien. In Wahrheit war es billiges Industriesilikon. Die Folgen waren katastrophal. Erst eine nachfolgende Behandlung konnte das Allerschlimmste korrigieren. Womöglich beschreibt sie den folgenschweren Eingriff auch in ihren Memoiren "Softly, As I Leave You: Life after Elvis", die im September 2025 erscheinen.